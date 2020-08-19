19 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları FETÖ’nün sözde 'bölge imamı' Adana'da yakalandı

FETÖ’nün sözde 'bölge imamı' Adana'da yakalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2020 14:16
Adana'da, firari olan ve örgütün sözde 'bölge imamı' olduğu öne sürülen A.O., FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında düzenlenen şok baskınla yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Büro Amirliği ekipleri, geçen haftalarda yapılan operasyonlarda firari olarak aranan ve FETÖ/PDY'nin sözde 'bölge imamı' olduğu öne sürülen A.O.'nun adresini belirledi. Bunun üzerine operasyon kapsamında harekete geçen ekipler, düzenlenen şok baskınla A.O.'yu yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyete götürülen A.O.'nun; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'nın kapatılmaması için bankaya 10 bin lira yatırdığı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Altın Çocuk Derneği'nde sigorta kaydının olduğu, örgüt üyelerinin konakladığı otellerde kaldığı, darbe girişiminin ardından sözde üst düzey örgüt üyeleriyle görüşme yaptığı belirlendi. A.O.'nun, ayrıca 'gri liste'de aranırken, polis tarafından yakalanan H.D. ile de sürekli telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden A.O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ imamı nasıl yakalandı?
FETÖ imamı nasıl yakalandı?
25 yıl sonra topraklarına geri döndüler!
25 yıl sonra topraklarına geri döndüler!
Yaşlı adam seyir halindeki otobüsün şoförünü tokatladı!
Yaşlı adam seyir halindeki otobüsün şoförünü tokatladı!
Bu görüntüler son bulacak
Bu görüntüler son bulacak
Otomobil iş yerine böyle girdi
Otomobil iş yerine böyle girdi
OSB'de fabrika yangını
OSB'de fabrika yangını
Yolcu otobüsü şarampole uçtu
Yolcu otobüsü şarampole uçtu
10 yaşındaki çocuk otobüs kullandı!
10 yaşındaki çocuk otobüs kullandı!
Uçan inek böyle görüntülendi
Uçan inek böyle görüntülendi
Cani koca dehşet saçtı
Cani koca dehşet saçtı
Belediye Başkanı koronadan öldü
Belediye Başkanı koronadan öldü
Çocuk ölümden kıl payı kurtuldu
Çocuk ölümden kıl payı kurtuldu
Daha Fazla Video Göster