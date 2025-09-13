13 Eylül 2025, Cumartesi

FETÖ’cüleri deşifre eden isme silahlı saldırı: 7 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
13.09.2025
Gölcük ilçesinde, 8 Eylül tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) faaliyetlerini deşifre eden Süleyman Yasin A.'nın silahla yaralanmasına ilişkin Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, aynı gün saldırıda kullanılan ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. Olayın gerçekleşmesi için işbirlikçilik yapan ve saldırıyı organize ettiği tespit edilen 6 şüpheli ise İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 24 adet değişik çap ve markalarda fişek, balistik yelek, 2 kılıç/pala, 1 milyon 63 bin 400 Türk Lirası, 4 bin dolar ve 3 bin 200 Euro ele geçirildi.
