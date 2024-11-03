FETÖ’cü eski komiser saklandığı gizli bölmede yakalandı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde Etimesgut ilçesinde kayıtsız olarak yaşayan ve 1 yıldır firari olarak aranan B.U. isimli eski komiser adresine yapılan baskında saklandığı gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı. Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç B.U isimli eski komiserin işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

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