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FETÖ'cü eski komiser saklandığı gizli bölmede yakalandı!

FETÖ'cü eski komiser saklandığı gizli bölmede yakalandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 01:30
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde Etimesgut ilçesinde kayıtsız olarak yaşayan ve 1 yıldır firari olarak aranan B.U. isimli eski komiser adresine yapılan baskında saklandığı gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı. Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç B.U isimli eski komiserin işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.
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FETÖ’cü eski komiser saklandığı gizli bölmede yakalandı!
FETÖ'cü eski komiser saklandığı gizli bölmede yakalandı!
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