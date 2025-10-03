FETÖ yalanıyla 978 bin TL’lik dolandırıcılık yaptılar

Telefonda aradıkları kişiyi banka hesaplarının FETÖ örgütü tarafından kullanıldı yalanını söyleyererek 978 bin TL dolandıran 4 şahıs Afyonkarahisar merkezli 5 kentte yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN