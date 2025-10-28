28 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Fethiye sağanak yağışa teslim oldu! Ev ve iş yerleri sular altında kaldı
Fethiye sağanak yağışa teslim oldu! Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Fethiye sağanak yağışa teslim oldu! Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2025 18:57
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Fethiye'de sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık bir saat süren şiddetli yağış sonrası Fethiye ilçe merkezi Venedik'e döndü. Yoğun yağış sonrası yollar suyla kaplanırken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı, trafik durma noktasına geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerleri ve kapalı alanlara sığındı. Bazı yollarda ulaşım sağlanamazken, yağışla birlikte ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. İş yeri sahipleri ve çalışanlar kendi imkanları ile su tahliyesi yapmaya çalışırken, taşan rögarları da temizlemeye çalıştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fethiye sağanak yağışa teslim oldu! Ev ve iş yerleri sular altında kaldı
Fethiye sağanak yağışa teslim oldu!
Fethiye sağanak yağışa teslim oldu!
Iğdır’da şoförlerinden tepki: Yollar çukur deryasına döndü
Iğdır’da şoförlerinden tepki: "Yollar çukur deryasına döndü"
İş makinesi ile ATM çaldılar
İş makinesi ile ATM çaldılar
Deprem sonrası şu an neler yaşanıyor?
Deprem sonrası şu an neler yaşanıyor?
Polisten 750 metre kaçtı, 40 yıl hapisle aranan firari çıktı
Polisten 750 metre kaçtı, 40 yıl hapisle aranan firari çıktı
Bilecik’te yıldırım düşen evde yangın çıktı
Bilecik’te yıldırım düşen evde yangın çıktı
Ankara’da fırtına nedeniyle minare yıkıldı
Ankara'da fırtına nedeniyle minare yıkıldı
Komşunun dikkati faciayı önledi
Komşunun dikkati faciayı önledi
Fren yerine gaza basan sürücü bahçeye uçtu
Fren yerine gaza basan sürücü bahçeye uçtu
Evini su basan vatandaş isyan etti!
Evini su basan vatandaş isyan etti!
Sancaktepe’de beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Sancaktepe'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Ahlat’ta otomobilin kamyona çarptığı feci kaza kamerada
Ahlat'ta otomobilin kamyona çarptığı feci kaza kamerada
Daha Fazla Video Göster