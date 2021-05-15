- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ferrari gibi! D-100 karayolunda başıboş koşan at sürücülere zor anlar yaşattı
Silivri'de D-100 karayolunda başıboş şekilde koşan at sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul istikametine doğru koşan atın o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Silivri'de D-100 karayolunda başıboş şekilde koşan at sürücülere zor anlar yaşattı.
Silivri'de D-100 karayolunda başıboş şekilde koşan at sürücülere zor anlar yaşattı.
D-100 karayolu Silivri Parkköy mevkiinde başıboş bir at dörtnala koştu.
İstanbul istikametine doğru koşan at sürücülere zor anlar yaşatırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.