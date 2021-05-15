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Ferrari gibi! D-100 karayolunda başıboş koşan at sürücülere zor anlar yaşattı

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Giriş: 15.05.2021 19:35
Güncelleme:15.05.2021 19:47
Silivri'de D-100 karayolunda başıboş şekilde koşan at sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul istikametine doğru koşan atın o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Silivri'de D-100 karayolunda başıboş şekilde koşan at sürücülere zor anlar yaşattı.

D-100 karayolu Silivri Parkköy mevkiinde başıboş bir at dörtnala koştu.

İstanbul istikametine doğru koşan at sürücülere zor anlar yaşatırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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