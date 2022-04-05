05 Nisan 2022, Salı
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Fenomen partisinde 'Deli Mi Ne?' ile 'Yeisso' kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Deli Mi Ne?' ile 'Yeisso kavgası kamerada!
Karaköy’de bir gece kulübünde parti veren sosyal medya fenomenleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Masa, şişe ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları kameralara yansırken, mekandaki fenomenlerden 3'ü yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.