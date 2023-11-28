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Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Brezilya basını duyurdu: Ocakta kadroda

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Giriş: 28.11.2023 09:25
Süper Lig'de Karagümrük'ü evinde yenerek averajla yeniden liderliğe yükselen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon başında Brezilya'ya kiralanan Joao Pedro'nun ocak ayında Türkiye'ye geri döneceği iddia edildi
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