Feci kaza kaza kamerada! Halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı. Öte yandan yaralılardan otomobil sürücüsü Mert Aydemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydemir'in yarın vatani görevi için silah altına alınacağı öğrenildi..

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