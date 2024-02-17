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Feci kaza kaza kamerada! Halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

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Giriş: 17.02.2024 22:14
Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı. Öte yandan yaralılardan otomobil sürücüsü Mert Aydemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydemir'in yarın vatani görevi için silah altına alınacağı öğrenildi..
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