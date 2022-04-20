20 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Fatih’te otel otoparkında şehit kabrini gören şaşıp kalıyor!

Fatih’te otel otoparkında şehit kabrini gören şaşıp kalıyor!

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.04.2022 13:42
İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir otelin otoparkının içinde İstanbul'un fethine katılan ve şehit düşen askere ait kabri görenler şaşkına dönüyor. Mezar taşının üzerinde adının yazmaması sebebiyle mezarın kime ait olduğu bilinmezken, kabir dört duvar arasında küçük bir alan içinde kalıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fatih’te otel otoparkında şehit kabrini gören şaşıp kalıyor!
Fatih’te otel otoparkında şehit kabrini gören şaşıp kalıyor!
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Kıyılara ölüsü çıkıyor! Sakın dokunmayın
Kıyılara ölüsü çıkıyor! Sakın dokunmayın
Çocukları taciz eden sapık yakalandı
Çocukları taciz eden sapık yakalandı
Şehir merkezini çöplüğe çevirdiler
Şehir merkezini çöplüğe çevirdiler
Trabzon’da ’yorgun mermi’ karşıtı kampanya!
Trabzon'da 'yorgun mermi' karşıtı kampanya!
Sahte evrakla oturum izni düzenleyenlere operasyon
Sahte evrakla oturum izni düzenleyenlere operasyon
Gökyüzünde panik anları! Aniden açıldı...
Gökyüzünde panik anları! Aniden açıldı...
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Cezaevi servisinde patlama!
Cezaevi servisinde patlama!
Cani katil zanlısından akılalmaz sözler
Cani katil zanlısından akılalmaz sözler
Dehşet saçtı! Feci ölüm kamerada
Dehşet saçtı! Feci ölüm kamerada
Daha Fazla Video Göster