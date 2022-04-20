Fatih’te otel otoparkında şehit kabrini gören şaşıp kalıyor!

İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir otelin otoparkının içinde İstanbul'un fethine katılan ve şehit düşen askere ait kabri görenler şaşkına dönüyor. Mezar taşının üzerinde adının yazmaması sebebiyle mezarın kime ait olduğu bilinmezken, kabir dört duvar arasında küçük bir alan içinde kalıyor.

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