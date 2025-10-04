Fatih’te metruk bina çöktü!

Fatih’te metruk halde bulunan bir bina çöktü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çökme esnasında içeride birisinin olma ihtimaline karşı arama yapılıyor.

