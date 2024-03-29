29 Mart 2024, Cuma
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Fatih'te iş adamına 110 bin dolarlık gasp
Fatih'te bankadan para çektikten sonra otomobiliyle otoparktan çıkmaya hazırlanan iş adamı, silahla tehdit edilerek yanında bulunan 110 bin doları gasbedildi. Parayı alarak kaçan 5 şüpheli özel harekât polislerinin katıldığı operasyonla yakalandı. İş adamına gasp güvenlik kameralarına yansıdı.