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06.03.2020

Fatih'te dehşet anları! Kocasını gaspçılardan böyle kurtardı

Fatih'te, dağıtıma çıkan kuyumcu kuryesini gasp etmeye çalışan 4 kişilik motosikletli çeteye, kuryenin yanındaki karısı engel oldu. Gaspçıların elektroşokla etkisizleştirmeye çalıştığı kadın, yerde sürüklenmesine rağmen pes etmeyip kocasına yardım etti. Vatandaşların koşarak yardıma gelmesiyle gaspçılar kaçarak kayıplara karıştı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 06.30 sıralarında, Fatih'te yaşandı. Kuyumcu atölyesi kuryeliğini yapan kişi, İstanbul dışına gidecek sipariş altınları bir valize doldurup eşiyle birlikte yola çıktı. Kuyumcu kuryesi, sokakta eşiyle birlikte yürürken önünü kesen kasklı bir kişinin saldırısına uğradı. Yaklaşık 1 milyon lira değerinde 3 kilo altının bulunduğu valizi almaya çalışan gaspçı ile kuyumcu kuryesi arasında arbede yaşandı.

KADIN ALTIN DOLU VALİZİ BIRAKMADI

Bu sırada kuyumcu kuryesinin yanında olan karısı, yere düşüp gaspçının almaya çalıştığı valizi kucaklayarak çalınmasına engel olmaya çalıştı. Gaspçı yerde sürüklediği kadını elektroşok cihazıyla etkisiz hale getirmeye çalışırken, kadın sarıldığı altın dolusu valizi bırakmadı. Dört kişilik motosikletli çetenin diğer üyelerinin de olaya dahil olacağı sırada koşarak gelen vatandaşlar, gaspçıları yakalamaya çalıştı. Gaspçılar, panikleyerek valizi alamadan kaçtı. Polis gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

TAKİP ETMİŞLER, BU BİR ANLIK OLAY DEĞİL

Esnaf Ömer Soysal, Sabah 06.30 sıralarında ikisi motosiklet üstünde, ikisi yaya kuyumcu çalışanının çantasını almak için önünü kesiyorlar. Kadını darp ettiler, kadın bağırınca esnaf koşup yardıma geldi. Esnafın çabasıyla valizi kurtardılar. Bunlar motosikletli gaspçı önce yaya olarak ikisi geliyor, sonra da iki kişi de motosiklet ile geliyor. Hepsi birlikte, plan yapmışlar, takip etmişler. Belki de bir hafta on gün gelip geçişleri takip etmişler, bu bir anlık bir olay değil dedi.

KADINI YERDE SÜRÜKLEYİP ELEKTROŞOK VERİYORLAR AMA KADIN VALİZİ BIRAKMIYOR

Kuyumcu esnafı Sebahattin Bağatur, Salı sabahı motosikletli 4 kişi geliyorlar hepsi de kasklı, daha önceden takip ediyorlar her şeylerini biliyorlar. Bizim köşede yaklaşık yarım saat gelmelerini bekliyorlar. Çıktıklarında hemen saldırıyorlar valizi almaya çalışıyorlar. Kuyumcu kuryesi adamın yanında eşi de var. Gaspçı valizi kaparken kadın araya giriyor, müdahale edip valizi tutuyor, kadını yerde sürüklüyorlar, kadına elektroşok veriyorlar ama kadın valizi bırakmıyor. Valizi kadından bir türlü alamıyorlar. Kadın bağırıyor, yoldan geçen vatandaşlar ve esnaf bağrışmaları duyup yardıma koşuyor. Vatandaşlar gelince motorlara binip kaçıyorlar. Saldırıya uğrayanlar bizim tanıdığımız kişiler valizlerinde altın vardı. Kuyumcu dükkanlarına sipariş dağıtımına çıkmışlar. Belki bir kaç hafta, belki de bir kaç ay takip ettiler bilemiyorum. İlk fırsata da olayı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Burada zaman zaman böyle şeyler oluyor. Onları Allah korumuş, geçmiş olsun. İnşallah bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez diye konuştu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Gasp dehşeti çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, elinde valiz olan kuyumcu kuryesi ile eşinin yolda yürümesi, kasklı gaspçının saldırısı, kadının yere düşüp valizi korumaya çalışması, gaspçının kadını yerde sürüklemesi, diğer 3 gaspçının daha gelişleri, vatandaşların koşarak yardıma gelmesi ve gaspçıların kaçarak uzaklaşması görülüyor.

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