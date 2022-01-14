Fatih’te can pazarı yaşandı! Pencere asılı kaldı: Mahallelinin açtığı battaniye sayesinde kurtuldu

İstanbul Fatih’te 5 katlı bir apartmanın kömürlüğünde yabancı uyruklu 2 grup arasında tansiyon yükseldi. Kavga esnasında taraflardan biri kullanılmayan eşyaları yakarken, kömürlükte yangın meydana geldi. 3 şahsın dumandan etkilendiği yangın esnasında binadaki yabancı uyruklu bir şahıs camdan sarkarak bir müddet tutundu. Mahallelinin açtığı battaniyeye düşen yabancı uyruklu şahıs yaralandı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi Kazgani Sadi Cami Sokak'taki beş katlı bir apartmanın kömürlüğünde yabancı uyruklu 2 grup arasında geçen akşam saat 23.30 sularında tartışma çıktı.

BİNAYI DUMAN KAPLADI

Tartışma sırasında taraflardan biri kömürlükteki kullanılmayan eşyaları ateşe verdi. Yangın çıkaran kişi ya da kişiler olay yerinden kaçarken binayı duman kapladı.

EKİPLER DUMANDAN ETKİLENENLERİN İMDADINA YETİŞTİ

Yükselen dumanları gören bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle binada bulunan ve dumandan etkilenen yabancı uyruklu 3 kişi, itfaiye ekipleri ile çevredekiler tarafından binadan çıkarıldı.

CAN PAZARI KAMERADA



Bu sırada yabancı uyruklu bir bina sakini de yangın nedeniyle panik yaparak üçüncü kat penceresinden sarktı. Sarkan kişiyi gören mahalle sakinleri battaniye açtı. Bir süre sonra mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düşen kişi ağır yaralandı.



Yaralı, sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının bir arkadaşı ise bu sırada gözyaşlarına boğuldu. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.



"YABANCI UYRUKLU BİR VATANDAŞ KENDİNİ AŞAĞI ATTI"

Mahalle sakini Serhat Bulut, "Binanın kömürlüğünde yabancı uyruklular kendi aralarında kavga etmişler. Kavga sonucunda birisi kömürlüğü ateşe verdi. Binanın içini komple duman kapladı. Biz de hemen komşularımızı dışarı çıkardık. Yan otoparktan bir ses geldi hemen koştuk. Binanın dördüncü katında havalandırma vardı. Yangının verdiği panik ile yabancı uyruklu bir vatandaş kendini aşağı attı. Ayaklarında ve belinde kırıklar olduğunu söyledi ekipler, götürdüler" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan ve binayı ateşe veren kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.