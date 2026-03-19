Fatih'te akılalmaz akran zorbalığı: Dehşet anları kamerada!

Fatih'te bir çocuğun ellerini ayaklarını ve ağzını bantlayıp o anları kameraya alan şüphelilerden birinin olay öncesi marketten koli bandı aldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, markete gelen çocuk şüphelinin 'Arkadaşın doğum günü var onu kutluyoruz abi' dediği anlar yer aldı. Şiddeti kayda alarak sanal medyada paylaşan 7 şüpheliden 5'i sevk edildikleri mahkemece, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından tutuklanırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.