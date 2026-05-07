İsrail askerinden alçak provokasyon! Meryem Ana heykeline çirkin saldırı

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki saldırıları tüm şiddetiyle sürerken, bölgeden gelen bir görüntü infiale yol açtı. Hristiyanların kutsal saydığı dini sembollere saldırmaktan çekinmeyen İsrail askerleri, bu kez Debel köyünde Meryem Ana heykeline yönelik gerçekleştirdikleri alçak eylemle sınırları zorladı. Heykelin ağzına sigara koyarak inançlara hakaret eden askerlerin o anları sosyal medyada paylaşması, İsrail zulmünün ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.