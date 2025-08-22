22 Ağustos 2025, Cuma

Fatih'te 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Fatih'te 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 01:25
Fatih Ayvansaray Mahallesi Beşirgazi Sokakta saat 20.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Panikleyen bina sakinleri dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle yaralanan olmazken dairede maddi hasar meydana geldi.
