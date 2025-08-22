Fatih’te 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Fatih Ayvansaray Mahallesi Beşirgazi Sokakta saat 20.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Panikleyen bina sakinleri dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle yaralanan olmazken dairede maddi hasar meydana geldi.

