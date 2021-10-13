Faciadan dönülen kaza kamerada... Çöp konteynerinin arkasına sığındı, ölümden döndü

Küçükçekmece'de bir kamyonet aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önce caddeye çıkmaya çalışan bir araca ardından da park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kaza da olay yerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi de kamyonetin altında kalmamak için çöp konteynerinin yanına sığınarak ölümden döndü.

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Olay, Küçükçekmece'de meydana geldi. Cadde üzerinde aşırı hızla ilerleyen bir kamyonet bu sırada sokaktan caddeye çıkmaya çalışan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet yol kenarında bulunan 3 araca daha çarparak güçlükle durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada kaza sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan ve kaza esnasında bir anlık refleksle çöp konteynerinin yanına sığınarak hayatta kalan şahıs ise büyük bir şok yaşadı. Olayda araçta bulunan şahıslar hafif şekilde yaralanırken, kaza sırasında caddenin boş olması olası bir facianın önüne geçti. Yaşanan dehşet dolu anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.