Eyyam-ı bahur geldi yazın en sıcak günleri başladı! Eyyam-ı bahur ne anlama geliyor?

Eyyam-ı bahur sıcakları bayram boyunca etkisini gösterecek. Eyyam-ı bahur sıcaklarında vatandaşların güneş çarpmalarına dikkat etmesi gerekiyor. Kurban Bayramı boyunca ve takip eden günlerde hava durumu nasıl olacak? Değerlere bakıldığında havanın bir hayli sıcak olduğunu söylemek mümkünken Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Işının dik geldiği saatler konusunda uyarılarda bulunan Adil Tek, yurt genelinde havanın nasıl olacağının cevabını verdi. İşte tüm detaylar…