Kurban Bayramı'nda "Eyyam-ı bahur" sıcaklıkları etkili olacak

GÜNEŞ ÇARPMALARINA DİKKAT

Bayramın ilk günleri etkisini gösterecek eyyam-ı bahur günlerinde yaşlı, çocuk, hamile ve hastaların sıcaktan olumsuz etkilenebileceklerini belirten Toros, "Eyyam-ı bahur sıcaklıklarında vatandaşlar güneş çarpmalarına karşı dikkatli olsunlar. Işınların daha dik geldiği saatlerde güneşe daha az maruz kalsınlar. Çok yorucu işlerle uğraşanlar daha dikkatli davranmalılar. Bu günlerde hepimiz daha çok su tüketmeyi ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.