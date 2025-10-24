24 Ekim 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları Eylülzede şarkısı yapay zeka mı? Yapımcısından ekibimize özel açıklama
Eylülzede şarkısı yapay zeka mı? Yapımcısından ekibimize özel açıklama

Eylülzede şarkısı yapay zeka mı? Yapımcısından ekibimize özel açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 16:04
Son günlerde popüler olan şarkılardan biri de Eylülzede. Anadolu rock tınıları taşıyan şarkının meşhur olmasının sebeplerinden biri de; vokalinin yapay zeka olduğu iddiası. Ekibimiz bu iddianın peşine düştü. Arkadaşlarımız şarkının yapımcısına mikrofon uzattı. Gerçeği bizzat ona sordu. Bakın; Eylülzede şarkısını kim söylüyormuş...
