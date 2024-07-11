Evleri adeta sigara fabrikasına çevirmişler!

Samsun'da polis ekipleri sağlıksız ortamlarda yasadışı makaron sigara üretimi yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. KOM polisi, 2 şahsın İlkadım ve Atakum ilçelerinde apartman içerisindeki iki evde kurmuş oldukları seri üretim yapan elektrikli ve kompresörlü makinalar ile doldurulmuş makaron sigara üreterek tütüncü olarak bilinen işyerlerine toptan sattıkları tespit etti. Tespit edilen adreslerde şahıslar suçüstü yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda; 3200 adet doldurulmuş makaron sigara, 2600 adet bandrolsüz boş makaron, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi 2 adet kompresör, 1 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen tütün mamüllerinden dolayı engel olunan kamu zararının yaklaşık 350 bin TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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