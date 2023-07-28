Evde yılan paniği! Ekipler yakaladı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, bir evin içerisine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılanın, bölgeden uzaklaştırılarak doğaya salındığı bildirildi.

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