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Evde yılan paniği! Ekipler yakaladı

İHA
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Giriş: 28.07.2023 14:29
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, bir evin içerisine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılanın, bölgeden uzaklaştırılarak doğaya salındığı bildirildi.
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