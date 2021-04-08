08 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktasını A Haber'de anlattı! İşte Ramazan pidesi tarifi

Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktasını A Haber'de anlattı! İşte Ramazan pidesi tarifi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2021 10:44
Güncelleme:08.04.2021 11:12
Birçoğumuz artık evde ekmek yapıyoruz. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sıra evde pide yapmaya geldi. Peki evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi yapmak için hangi malzemeler kullanılır? Püf noktası ne? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Restoran sahibi İbrahim Deniz, A Haber'de tek tek anlattı.  İşte ramazan pidesinin tarifi...
Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? EVDE RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?
Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?
Ramazan’da gıda terörüne dikkat!
Ramazan’da gıda terörüne dikkat!
Meclis'te korkutan anlar
Meclis'te korkutan anlar
Markette dev kertenkele paniği
Markette dev kertenkele paniği
Şehitler için tören düzenlendi
Şehitler için tören düzenlendi
Soğuk İstanbul'a geri döndü!
Soğuk İstanbul'a geri döndü!
Beklenen kar başladı
Beklenen kar başladı
Şehit pilota veda
Şehit pilota veda
Görenleri şaşırtan canlı! Saldırıdan...
Görenleri şaşırtan canlı! Saldırıdan...
Görenleri şoke eden olay! İçinden...
Görenleri şoke eden olay! İçinden...
Kaybolmuştu! Kahreden haber
Kaybolmuştu! Kahreden haber
40 bin şişe ele geçirildi!
40 bin şişe ele geçirildi!
Daha Fazla Video Göster