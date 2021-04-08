Birçoğumuz artık evde ekmek yapıyoruz. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sıra evde pide yapmaya geldi. Peki evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi yapmak için hangi malzemeler kullanılır? Püf noktası ne? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Restoran sahibi İbrahim Deniz, A Haber'de tek tek anlattı. İşte ramazan pidesinin tarifi...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN