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Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktasını A Haber'de anlattı! İşte Ramazan pidesi tarifi

Birçoğumuz artık evde ekmek yapıyoruz. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sıra evde pide yapmaya geldi. Peki evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi yapmak için hangi malzemeler kullanılır? Püf noktası ne? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Restoran sahibi İbrahim Deniz, A Haber'de tek tek anlattı. İşte ramazan pidesinin tarifi...

A Haber
Giriş Tarihi: 08.04.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 11:13
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Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktasını A Haber'de anlattı! İşte Ramazan pidesi tarifi

Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi Ramazan pidesi evde nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılıyor? Püf noktası ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktasını A Haber'de anlattı! İşte Ramazan pidesi tarifi

Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Restoran sahibi İbrahim Deniz, A Haber'de tek tek anlattı. İşte ramazan pidesinin tarifi...

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Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktasını A Haber'de anlattı! İşte Ramazan pidesi tarifi

İşte malzemeler ve adım adım Ramazan pidesinin yapılışı...

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Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktasını A Haber'de anlattı! İşte Ramazan pidesi tarifi

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Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktasını A Haber'de anlattı! İşte Ramazan pidesi tarifi

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