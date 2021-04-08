Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktasını A Haber'de anlattı! İşte Ramazan pidesi tarifi

Birçoğumuz artık evde ekmek yapıyoruz. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sıra evde pide yapmaya geldi. Peki evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi yapmak için hangi malzemeler kullanılır? Püf noktası ne? Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Restoran sahibi İbrahim Deniz, A Haber'de tek tek anlattı. İşte ramazan pidesinin tarifi...