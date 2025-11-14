Ev tipi elektrikli araç şarj cihazlarına talep artıyor

Elektrikli araçlara olan talep, özellikle yerli otomobil TOGG'un piyasada öne çıkmasıyla daha fazla arttı. Buna bağlı olarak, elektrikli şarj çözümlerine olan talep de dikkat çekiyor. Ticari şarj istasyonlarına göre daha az maliyetli olan ev tipi elektrikli şarj cihazları da son dönemde kullanıcılar tarafından ilgi görüyor. Ticari bir şarj istasyonunda kWh başına ortalama 9-10 TL'lik bir maliyet oluşurken, ev tipi elektrikli şarj cihazında bu maliyet kWh başına ortalama 5-6 TL olabiliyor.

