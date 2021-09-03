03 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ev arayan öğrencileri zorlayan şartlar | Öğrenci depozitosunun detaylarında neler var?

Ev arayan öğrencileri zorlayan şartlar | Öğrenci depozitosunun detaylarında neler var?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2021 14:01
Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler kiralık ev arayışına girdi. Kiralık ev bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri, şimdi de ev sahiplerinin şartları zorlayan istekleri ile muhatap oluyor. Peki bu şartlar neler? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
1300 yıllık bebek ayak izi bulundu
1300 yıllık bebek ayak izi bulundu
Petrol sızıntısı Hatay’a sıçradı
Petrol sızıntısı Hatay'a sıçradı
Ev arayan öğrencileri zorlayan şartlar
Ev arayan öğrencileri zorlayan şartlar
Ticari araç durağa daldı
Ticari araç durağa daldı
25 milyon 500 adet makaron ele geçirildi
25 milyon 500 adet makaron ele geçirildi
Damacananın içinden çıkan şoke etti!
Damacananın içinden çıkan şoke etti!
Evlat nöbetinin 3. yılı
Evlat nöbetinin 3. yılı
Kasımpaşa’da araç durağa daldı; 7 yaralı
Kasımpaşa'da araç durağa daldı; 7 yaralı
Müge Anlı canlı yayınında şoke eden sözler!
Müge Anlı canlı yayınında şoke eden sözler!
‘Beni kurtarın’ diyerek camdan atladı!
‘Beni kurtarın’ diyerek camdan atladı!
Evlat nöbeti 3. yılında: Annelerin çığlığını bütün dünyanın duyması gerekiyor
Evlat nöbeti 3. yılında: Annelerin çığlığını bütün dünyanın duyması gerekiyor
Çinli fenomen ofiste yaptığıyla hayranlarını şaşırttı!
Çinli fenomen ofiste yaptığıyla hayranlarını şaşırttı!
Daha Fazla Video Göster