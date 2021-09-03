03 Eylül 2021, Cuma
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Ev arayan öğrencileri zorlayan şartlar | Öğrenci depozitosunun detaylarında neler var?
Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler kiralık ev arayışına girdi. Kiralık ev bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri, şimdi de ev sahiplerinin şartları zorlayan istekleri ile muhatap oluyor. Peki bu şartlar neler? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.