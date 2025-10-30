30 Ekim 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Eurofighter ortağı Almanya sadece uçak alacak
Türkiye'nin İngiltere'den Eurofighter alımı resmileşti. 5,4 milyar sterlinlik tedarik içeriğinde, 20 adet yeni üretim Eurofighter ile uçaklara ait görev ekipmanları ve mühimmatlar da proje bedeline dahil. Resmi açıklamalarla muhalefetin "Eurofighter'lı Almanya Türkiye'den daha ucuza alıyor" algısı çöktü. Çünkü Almanya hem proje ortağı hem de ekipmanları değil sadece uçakları alıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.