16 Nisan 2025, Çarşamba
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Etikette “şekersiz” dönemi bitiyor
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliği için önemli bir uygulamayı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Market raflarında sık sık gördüğümüz üzerinde "şekersiz" yazan meşrubat ve gıdalara yasak geliyor. Bakanlık, üretici firmalara 1 Ağustos'a kadar süre tanıdı. Tüketiciyi yanıltıcı ifadeler ambalajlardan kaldırılacak. Yapay tatlandırıcı içeren ürünlerin "şekersiz" ibaresiyle satışına da izin verilmeyecek.