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Etikette şekersiz dönemi bitiyor

Etikette “şekersiz” dönemi bitiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 09:06
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliği için önemli bir uygulamayı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Market raflarında sık sık gördüğümüz üzerinde "şekersiz" yazan meşrubat ve gıdalara yasak geliyor. Bakanlık, üretici firmalara 1 Ağustos'a kadar süre tanıdı. Tüketiciyi yanıltıcı ifadeler ambalajlardan kaldırılacak. Yapay tatlandırıcı içeren ürünlerin "şekersiz" ibaresiyle satışına da izin verilmeyecek.
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Etikette şekersiz dönemi bitiyor
Etikette şekersiz dönemi bitiyor
Etikette “şekersiz” dönemi bitiyor
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