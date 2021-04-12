Estetik yaptırmak günah mı? Diyanet’ten estetik fetvası | Estetik yaptırmak caiz mi?

Diyanet'e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın yayımladığı fetvalar arasında yer alan başlıklardan biri de "estetik". Dolgu, botoks başta olmak üzere hemen her kesimden kadının başvurduğu yöntemlerden biri estetik operasyonlar. Fetvada İslam'ın estetiğe bakış açısına yer verildi. Tedavi amacı ile yapılan zaruri estetik caiz ancak dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla yapılan müdahaleler fıtratı bozma olarak değerlendiriliyor.

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