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Estetik yaptırmak günah mı? Diyanet’ten estetik fetvası | Estetik yaptırmak caiz mi?

A Haber
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Giriş: 12.04.2021 12:00
Güncelleme:12.04.2021 12:07
Diyanet'e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın yayımladığı fetvalar arasında yer alan başlıklardan biri de "estetik". Dolgu, botoks başta olmak üzere hemen her kesimden kadının başvurduğu yöntemlerden biri estetik operasyonlar. Fetvada İslam'ın estetiğe bakış açısına yer verildi. Tedavi amacı ile yapılan zaruri estetik caiz ancak dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla yapılan müdahaleler fıtratı bozma olarak değerlendiriliyor.
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Estetik yaptırmak caiz mi?
Estetik yaptırmak caiz mi?
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