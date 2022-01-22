Esra Hankulu'nun ölümünde sır perdesi aralandı mı? Ümit Can Uygun delileri karatmak için bakın ne yapmış?

Ankara'da Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili davada savcının 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talep ettiği tutuklu sanık Ümitcan Uygun'un, delilleri yok etmek için telefonundaki rehberden Esra'nın ismini sildiği ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu raporunda yer alan ve dava dosyasına giren iletişim tespit tutanağına göre Uygun, SIM kartlarını değiştirdikten sonra Hankulu'nun adını telefon rehberinden sildi. Uygun'un yakalanmadan önce telefonunun arama motoruna, "Ümitcan Uygun son dakika" yazarak arama yaptığı da tespit edildi.