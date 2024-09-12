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Esra Erol'da 25 yıllık hasret bitti! Büyük hesaplaşma babasına kavuştu

Esra Erol'da 25 yıllık hasret bitti! Büyük hesaplaşma babasına kavuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 00:39
Güncelleme:12.09.2024 00:39
ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Burak Mert, öz babası bildiği adamın üvey babası olduğunu öğrendi ve biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek için Esra Erol programına başvurdu. Burak Mert'ten saklanan 19 yıllık sırlar da açığa çıktı. Hem biyolojik babası hem de annesi stüdyoda yer aldı. Büyük yüzleşmenin yaşandığı stüdyoda tüm sırlar aydınlığa kavuştu. Stüdyoda yaşanan hesaplaşmada Burak Mert, annesi ve gerçek babası bir araya geldi. Anne ise gerçeği söyleyerek özür diledi. İşte o anlar ve detaylar...
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