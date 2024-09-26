Esra Erol'da 17 yıllık eşi kuzeni ile kaçtı! Kocadan pişkin savunma

17 yıllık evli Hatice ve İsmet çifti arasında yaşanan olay Esra Erol'un programına taşındı. 3 çocuk annesi Hatice eşi İsmet'in define aramaya diye çıktığını ancak kuzenine kaçtığını söyledi. Hatice, 13 eylül günü kocasının Konya'ya gideceğini, o gün Birgül'ü sevdiğini kendisine söylediğini belirtti. Hatice durumu 20 Eylül'de Birgül'ün ailesine söylediğini belirterek İsmet ve Birgül'ün 21 eylül tarihinde beraber kaçtığını iddia etti. İsmet ve kaçtığı iddia edilen Birgül canlı yayına bağlandı ve taraflar yüzleşti. Tansiyonun yükseldiği anlarda İsmet'in savunması Hatice'yi sinirlendirdi.