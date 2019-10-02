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02.10.2019

Esra Erol canlı yayınında şok açıklama! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra neye uğradığını şaşırdı

Esra Erol'un ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmesi yaşandı. 9 ay önce eşi Ahmet'i ve biri hasta 2 çocuğunu bırakıp Manisa'ya Nazmi Tekin'e kaçan Büşra, geri adım atarak Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ahmet, 5 yıllık eşini affetmeyeceğini belirtse de Büşra, bir şans daha istemişti. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Ahmet, annesinin 'Barışırsan bir daha Hatay'a dönme' sözleriyle neye uğradığını şaşırmıştı. Esra Erol'un bugünkü programında Ahmet, kararsızlığına son noktayı koyacak o açıklamayı yaptı. İşte Ahmet'in tüm Türkiye'yi şaşırtacak o açıklamaları...

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