Eskişehir'de 'hayrına' balık dağıtma yarışı: 2 günde 6 ton dağıtıldı
Eskişehir'de Mevlid Kandili'nde hayrına dağıtılan 1 ton hamsinin ardından bir başka balıkçı, miktarı 5 tona çıkararak vatandaşlara ücretsiz balık dağıttı. Öte yandan 5 ton ücretsiz balık dağıtan esnafın komşusu da balık ekmek şeklinde vatandaşa ücretsiz dağıtım yapacağını bildirdi.