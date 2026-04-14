Gülistan Doku soruşturmasına gizli tanık damga vurdu

Tunceli’de 2020 yılında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında tüm taşlar yerinden oynadı. Yıllardır "kayıp şahıs" olarak değerlendirilen dosya, gelen kan donduran itiraflar ve teknik incelemeler sonucunda "kasten öldürme" şüphesiyle yeniden açıldı. A Haber, Gülistan’ın son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü’nden ve adliye koridorlarından en sıcak bilgileri aktarırken, aralarında eski vali koruması ve emniyet mensuplarının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.