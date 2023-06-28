Eskişehir Porsuk Çayı’nda facia! Yüzmek için girdiler ancak

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde çok acı bir olay yaşandı. Yüzmek için girdikleri Porsuk Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden Hulusi Taha Pınar çevredeki vatandaşlar sayesinde kurtarıldı. Şırnak'ta vatani görevini yaparken izinli geldiği öğrenilen Fatih Er'in ise cansız bedenine ulaşıldı…