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Eskişehir Porsuk Çayı’nda facia! Yüzmek için girdiler ancak

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Giriş: 28.06.2023 13:10
Eskişehir'de dün akşam saatlerinde çok acı bir olay yaşandı. Yüzmek için girdikleri Porsuk Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiden Hulusi Taha Pınar çevredeki vatandaşlar sayesinde kurtarıldı. Şırnak'ta vatani görevini yaparken izinli geldiği öğrenilen Fatih Er'in ise cansız bedenine ulaşıldı…
Eskişehir Porsuk Çayı’nda facia!
Eskişehir Porsuk Çayı’nda facia!
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