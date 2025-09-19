Eski sevgili dehşetinin görüntüleri! İzmir’de Selin Angun’un öldüğü saldırı anı

İzmir'in Urla ilçesinde bir eğlence mekanında eski sevgilisi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Cinayetin işlendiği dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN