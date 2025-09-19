19 Eylül 2025, Cuma

Eski sevgili dehşetinin görüntüleri! İzmir'de Selin Angun'un öldüğü saldırı anı
Giriş: 19.09.2025 16:34
İzmir'in Urla ilçesinde bir eğlence mekanında eski sevgilisi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Cinayetin işlendiği dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
