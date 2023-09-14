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Eski sevgili cinayeti! Genç kız sokak ortasında öldürüldü

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Giriş: 14.09.2023 09:25
Kayseri'de 18 yaşındaki Edanur Çoban, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Osman Ç. tarafından sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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