11 Ağustos 2024, Pazar
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Eski nişanlısının kaçırıp ormanda vurduğu Elif'in sol bacağı kesildi, sağ bacağı da tehlikede
Bursa'da kendisini kaçıran eski nişanlısı Arda Tırkaz (28) tarafından bıçaklanıp, pompalı tüfekle vurulan Elif B.'nin (27) sol bacağı, dün 5 saat süren operasyonla, diz kapağı üzerinden kesildi. Doktorlar, Elif B.’nin sağ bacağının da kesilme tehlikesi olduğunu söylerken, baba Murat B.,“Elif bacağının kesilmesini kabul edemiyor. Sürekli ağlıyor. Ameliyattan önce, ‘Bacağım kesilirse ben ne yaparım? Nasıl yürürüm?’ diyerek ağladı. Gerçeği kabullenemiyor. Onun durumu canımızı çok acıtıyor” dedi.