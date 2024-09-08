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Eski Emniyet Müdürü Özdemir: Narin’in cesedi oraya bırakılmış

Eski Emniyet Müdürü Özdemir: Narin’in cesedi oraya bırakılmış

Mehmet Karataş
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Giriş: 08.09.2024 16:20
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni çuval içinde dere yatağında bulundu. A Haber canlı yayınına konuk olan eski Emniyet Müdürü Haydar Özdemir Narin’in tasarlanarak öldürülmediğini ancak cesedinin planlayarak organize şekilde ortadan kaldırılmaya çalışıldığını söyledi.
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