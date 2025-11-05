05 Kasım 2025, Çarşamba

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çalışma ofisini taşıdı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 21:57
CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalarını Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir binada yürütüyordu. Kılıçdaroğlu'nun mevcut binanın satılması ve küçük olması sebebiyle yeni ofis arayışında olduğu öğrenilmişti. Kılıçdaroğlu, yine Mustafa Kemal Mahallesi'nde yeni bir ofis tuttu. Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bundan böyle çalışmalarını yeni ofisinde yürütecek ve konuklarını burada ağırlayacak.
