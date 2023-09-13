13 Eylül 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Eşiyle tartışıp kendini otomobiline kilitledi; 1 saatte ikna edildi
Akkent Mahallesi'nde yaşayan C.I., iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra ilaç içip intihar edeceğini söyledi ve kendisini otoparktaki otomobiline kilitledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. C.I., aracının başına gelen polislere, kapıyı açmayarak, ilaç içtiğini söyledi. Polis, C.I.´yı ikna etmek için uzun uğraş verdi. Yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu otomobilden çıkan C.I. polisteki ifadesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. C.I.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.