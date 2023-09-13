13 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Eşiyle tartışıp kendini otomobiline kilitledi; 1 saatte ikna edildi

Eşiyle tartışıp kendini otomobiline kilitledi; 1 saatte ikna edildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2023 16:40
Akkent Mahallesi'nde yaşayan C.I., iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra ilaç içip intihar edeceğini söyledi ve kendisini otoparktaki otomobiline kilitledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. C.I., aracının başına gelen polislere, kapıyı açmayarak, ilaç içtiğini söyledi. Polis, C.I.´yı ikna etmek için uzun uğraş verdi. Yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu otomobilden çıkan C.I. polisteki ifadesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. C.I.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Eşiyle tartışıp kendini otomobiline kilitledi
Eşiyle tartışıp kendini otomobiline kilitledi
Venedik’e ’ayak bastı’ parası!
Venedik'e 'ayak bastı' parası!
Maden ocağında göçük! Validen ilk açıklama
Maden ocağında göçük! Validen ilk açıklama
Tarihi geçen ilaçlar tehlike saçıyor
Tarihi geçen ilaçlar tehlike saçıyor
Dilencilikte çığır açan Oscarlık oyunculuk
Dilencilikte çığır açan "Oscarlık" oyunculuk
Tarihi evler çöküyor mahalle sakinleri endişeli
Tarihi evler çöküyor mahalle sakinleri endişeli
Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Yurt başvuru sonuçları açıklandı
Robotik yürüme cihazıyla tedavi
Robotik yürüme cihazıyla tedavi
Canlı yayında kontrollü yıkım
Canlı yayında kontrollü yıkım
Kamyon şoförü tartıştığı sürücüyü vurdu
Kamyon şoförü tartıştığı sürücüyü vurdu
Eşine çarpan sürücüyü darbetti; o anlar kamerada
Eşine çarpan sürücüyü darbetti; o anlar kamerada
Canlı yayında 2 uzaylının cesedi sergilendi!
Canlı yayında 2 uzaylının cesedi sergilendi!
Daha Fazla Video Göster