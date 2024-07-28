28 Temmuz 2024, Pazar
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Eşinin öldürdüğü kadının oğlu kazada hayatını kaybetmiş, kızı da intihar etmiş
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde dün Mustafa Y.’nin(48), eski eşi Sözen Tutci’yi(55) öldürüp, oğlu Vedat Y.’yi(32) yaraladığı aile faciasının ardından dram gibi bir hikaye çıktı. Hayatını kaybeden Sözen Tutci’nin çocuk yaşta evlendirildiği, eski eşinin zulmünden kaçarak Gölcük’e yerleştiği ve 1 çocuğunun intihar ederek, 1 çocuğunun ise trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.