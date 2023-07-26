Eşinin gittiği masaj salonunu bastı ortalığı birbirine kattı: İçeride bir sürü adam köpükleniyor

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, kocasının gittiği masaj salonunu basarak ortalığı birbirine kattı. Sokak ortasında, "İçeride bir sürü adam köpükleniyor" diyerek dükkanın kapısını tekmeleyen kadına içeriden çıkan bir çalışan tepki gösterdi.

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