Eşi benzeri görülmemiş cinayet! Kendini ölü göstermek için…

Almanya'da polis eşi benzeri görülmemiş bir cinayeti aydınlattı. İddialara göre resmi olarak ölü olmayı hedefleyen bir kadın, kendine çok benzeyen bir başka kadını vahşice öldürdü.

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