Eşi benzeri görülmemiş cinayet! Kendini ölü göstermek için…
Almanya'da polis eşi benzeri görülmemiş bir cinayeti aydınlattı. İddialara göre resmi olarak ölü olmayı hedefleyen bir kadın, kendine çok benzeyen bir başka kadını vahşice öldürdü.
Kayıtlara ölü olarak geçmek istedi. Kendine tıpa tıp benzeyen bir kadını vahşice öldürdü.
İnanılması güç olayın adresi Almanya. Alman polisi park halindeki bir otomobilde kanlar içinde bir kadın cesedi buldu.
50 yerinden bıçaklanan kadının yüzü tanınmaz haldeydi. Ölen kadının Irak asıllı Şehriban isimli bir kadın olduğu tespit edildi.
Cinayet ile ilgili soruşturma sürerken otopsi raporu gerçeği gün yüzüne çıkardı. Aslında ölen kişi Şehriban değil Hatice adında Cezayirli güzellik blogu yazarıydı.
Ailevi sorunları nedeniyle kendini öldü göstererek yeni bir hayata başlamak isteyen Şehriban, sosyal medyada hesap açtı.
Kendisine çok benzeyen 23 yaşındaki blog yazarı Hatice'ye güzellik ürünleri sattığı söylerek buluştu.
YÜZÜNÜ PARÇALADI
Şehriban, erkek arkadaşıyla kadını ormana kaçırıp defalarca bıçakladı. Ailesinin kadını tanıyamaması için de yüzünü parçaladı.
Polis raporunda kadınların ikisinin de esmer tenli, düz siyah uzun saçlı ve özellikle de ağır makyajlarıyla çarpıcı şekilde birbirlerine benzedikleri ifade edildi.
Olay yerel medyada ikiz cinayeti olarak adlandırıldı. Geçen hafta tutuklanan Şehriban ve erkek arkadaşının suçlu bulunmaları halinde müebbet hapis cezası almaları bekleniyor.
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