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Eşi benzeri görülmemiş cinayet! Kendini ölü göstermek için…

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 03.02.2023 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
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Eşi benzeri görülmemiş cinayet! Kendini ölü göstermek için…

Almanya'da polis eşi benzeri görülmemiş bir cinayeti aydınlattı. İddialara göre resmi olarak ölü olmayı hedefleyen bir kadın, kendine çok benzeyen bir başka kadını vahşice öldürdü.

Kayıtlara ölü olarak geçmek istedi. Kendine tıpa tıp benzeyen bir kadını vahşice öldürdü.

Eşi benzeri görülmemiş cinayet! Kendini ölü göstermek için…

İnanılması güç olayın adresi Almanya. Alman polisi park halindeki bir otomobilde kanlar içinde bir kadın cesedi buldu.

Eşi benzeri görülmemiş cinayet! Kendini ölü göstermek için…

50 yerinden bıçaklanan kadının yüzü tanınmaz haldeydi. Ölen kadının Irak asıllı Şehriban isimli bir kadın olduğu tespit edildi.

Eşi benzeri görülmemiş cinayet! Kendini ölü göstermek için…

Cinayet ile ilgili soruşturma sürerken otopsi raporu gerçeği gün yüzüne çıkardı. Aslında ölen kişi Şehriban değil Hatice adında Cezayirli güzellik blogu yazarıydı.

Eşi benzeri görülmemiş cinayet! Kendini ölü göstermek için…

Ailevi sorunları nedeniyle kendini öldü göstererek yeni bir hayata başlamak isteyen Şehriban, sosyal medyada hesap açtı.


Kendisine çok benzeyen 23 yaşındaki blog yazarı Hatice'ye güzellik ürünleri sattığı söylerek buluştu.

Eşi benzeri görülmemiş cinayet! Kendini ölü göstermek için…

YÜZÜNÜ PARÇALADI

Şehriban, erkek arkadaşıyla kadını ormana kaçırıp defalarca bıçakladı. Ailesinin kadını tanıyamaması için de yüzünü parçaladı.

Eşi benzeri görülmemiş cinayet! Kendini ölü göstermek için…

Polis raporunda kadınların ikisinin de esmer tenli, düz siyah uzun saçlı ve özellikle de ağır makyajlarıyla çarpıcı şekilde birbirlerine benzedikleri ifade edildi.

Eşi benzeri görülmemiş cinayet! Kendini ölü göstermek için…

Olay yerel medyada ikiz cinayeti olarak adlandırıldı. Geçen hafta tutuklanan Şehriban ve erkek arkadaşının suçlu bulunmaları halinde müebbet hapis cezası almaları bekleniyor.

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Eşi benzeri görülmemiş cinayet! Kendini ölü göstermek için…

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