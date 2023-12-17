Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında flaş gelişme! 2 kişinin hayatını kaybettiği davada istenen cezalar belli oldu

Esenyurt'ta geçtiğimiz Temmuz ayında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı tekel bayii dehşetinde soruşturma tamamlandı. Olayla ilgili hazırlanan fezlekede tutuklu 4 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 41 yıldan 58 yıla kadar hapis cezası talep edildi.