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Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında flaş gelişme! 2 kişinin hayatını kaybettiği davada istenen cezalar belli oldu

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Giriş: 17.12.2023 12:14
Esenyurt'ta geçtiğimiz Temmuz ayında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı tekel bayii dehşetinde soruşturma tamamlandı. Olayla ilgili hazırlanan fezlekede tutuklu 4 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 41 yıldan 58 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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