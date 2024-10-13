Esenyurt'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Cadde ve sokaklar göle döndü

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Esenyurt'ta bir evi ve caddeleri su bastı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülere caddeden taşan suyun evin içerisine girdiği ve araçların ilerlerken güçlük yaşadığı anlar yansıdı.

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