13 Ekim 2024, Pazar
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Esenyurt'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Cadde ve sokaklar göle döndü

Esenyurt'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Cadde ve sokaklar göle döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 01:25
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Esenyurt'ta bir evi ve caddeleri su bastı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülere caddeden taşan suyun evin içerisine girdiği ve araçların ilerlerken güçlük yaşadığı anlar yansıdı.
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