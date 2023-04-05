05 Nisan 2023, Çarşamba
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Esenyurt'ta kimyasal sızıntı iddiası! 11 işçi hastanelik oldu
İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir sanayi sitesinde kimyasal sızıntı olduğu iddia edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, 11 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanelere götürüldü.