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Esenyurt'ta kimyasal sızıntı iddiası! 11 işçi hastanelik oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2023 16:07
İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir sanayi sitesinde kimyasal sızıntı olduğu iddia edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, 11 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanelere götürüldü.
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